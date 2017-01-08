08 января 2017, 14:04
Премьер Японии подтвердил визит на Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что общая деятельность его страны и России на южных Курилах может стать «большим плюсом на пути к заключению мирного договора» между странами. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Абэ, японцы и россияне смогут «вместе вести экономическую деятельность, вместе жить, понимать друг друга», что поможет урегулировать многолетний территориальный спор
Отметим, ранее, во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию стороны согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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