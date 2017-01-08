В Грозном на акции протеста сожгли портреты лидера ИГ

На центральной площади Грозного 8 января состоялась акция протеста против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Многотысячный митинг, инициированный родителями, чьи дети завербованы радикалами ИГ, прошел на площади перед мечетью "Сердце Чечни"», — пояснили в пресс-службе.

Во время митинга активисты выразили возмущение действиями ИГ и ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.

«Собравшиеся призвали молодежь Чечни не поддаваться пропаганде экстремистов и чаще прислушиваться к своим родным и близким», — отметили в городской мэрии.

Акция длилась несколько часов. Под занавес активисты сожгли транспаранты с символикой ИГ и портреты аль-Багдади.