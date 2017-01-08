Суд продлил арест стрелявшего в центре Москвы

Тверской суд Москвы принял решение о продлении срока задержания Омара Омарова, который организовал стрельбу из автомата в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Арест подозреваемого был продлен до 10 января.

10 января суду предстоит рассмотреть вопрос об аресте Омарова, а также другого фигуранта дела, Ислама Муртазалиева.

В настоящее время им обоим вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемым грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, дело было возбуждено после того, как на парковке в центре Москвы произошла стрельба из автомата Калашникова. Пострадавших в результате инцидента нет.