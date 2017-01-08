Помощник Трампа допустил меры против РФ из-за кибератак

Помощник избранного президента США Дональда Трампа Райнс Прибус рассказал, что новый американский лидер допускает роль неких российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии в ходе предвыборной кампании. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», - пояснил Прибус. Он допустил, что Трамп «вполне может принять меры против России», хотя публично и не говорит об этом.

Однако, по мнению Прибуса, демократы сами ответственны за то, что их письма оказались в руках хакеров. «Они были недостаточно защищены, им не хватало опыта. Они сами пустили иностранные правительства в свою систему», - пояснил он.

Отметим, ранее сам Трамп заявил, что у американской разведки нет никаких доказательств влияния хакерских атак на серверы Демократической партии на результаты президентских выборов.