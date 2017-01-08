Премьер Великобритании изложила план по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала в интервью Sky News новые подробности о плане страны по выходу из Евросоюза в течение ближайших нескольких недель.

«Я сообщу больше подробностей о плане для Великобритании, о том, как провести Brexit правильно», — пообещала она.

По мнению Мэй, Великобритании и ЕС удастся договориться об условиях выстраивания отношений, которые стали бы выгодными для обеих сторон, в том числе и о работе европейских компаний на территории Великобритании.

Мэй уверена, что Brexit позволит контролировать законы и иммиграцию внутри страны.