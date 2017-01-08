08 января 2017, 11:20
Спикер Рады перепутала Россию и ЕС
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко разместила в своем Facebook пост, в котором перепутала Россию и Евросоюз. Об этом пишет украинское издание «Вести».
В записи Геращенко со ссылкой на статью «Европейской правды» пишет, что санкции ЕС стоили России 17,5 млрд евро, хотя в оригинале говорится, что это Евросоюз потерял от введения ограничений указанную сумму.
Позднее читатели Геращенко указали ей на ошибку, и она без каких-либо комментариев удалила пост.
Однако у журналистов сохранился скриншот оригинальной записи.
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