В Крым начал поступать газ с Кубани

Из Краснодарского края в Крым начал поступать газ. Поставки начались по новому газопроводу в рамках пуско-наладочных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета по энергетике Госдумы, бывшего первый вице-премьера крымского правительства Михаила Шеремета.

«Газ в системе есть. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" введет газопровод в штатный режим работы», — пояснил Шеремет.

По его словам, применяемые ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях в Крыму уже не работают, «в системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова».

Отметим, президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России 27 декабря.