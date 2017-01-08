Член тверского отделения «Яблока» покончил с собой

Член бюро тверского регионального отделения «Яблока» Алексей Доманов совершил суицид. Это произошло в ночь на 7 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Могу только подтвердить факт самоубийства. На сайте опубликованы некрологи и соболезнования», — отметил представитель пресс-службы партии Игорь Яковлев. Свои соболезнования близким Доманова выразили глава партии Эмилия Слабунова и глава псковского отделения Лев Шлосберг.

В партии исключили криминальную составляющую, которая могла привести к трагедии.

Региональное управление Следственного комитета организовало проверку по факту суицида, сообщается на сайте СК по региону.

По данным следователей, тело мужчины 1992 года рождения обнаружили в квартире на улице Софьи Перовской в Твери.