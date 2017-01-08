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08 января 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Леонид Федоров

Леонид Валентинович Федоров
Леонид Валентинович Федоров
Фото: yuriyk2k.org

8 января 1963 года родился Леонид Федоров, российский рок-музыкант, лидер группы «АукцЫон».

Личное дело

Леонид Валентинович Федоров (54 года) родился в Ленинграде. Свою первую рок-группу основал в пятнадцать лет. Коллектив состоял из одноклассников и назывался «Фаэтон». «Родители в юности всячески поддерживали и помогали. Первую группу я собрал в восьмом классе, мой папа сделал гитары», — вспоминает музыкант. После школы в 1981 году поступил в Политехнический институт. В следующем году «Фаэтон» уже исполнял энергичные пост-панковские песни Федорова и его постоянного соавтора Дмитрия Озерского (впоследствии — автора большинства текстов «АукцЫона»). Тогда же в группе появился Олег Гаркуша, ставший хедлайнером группы благодаря своим зажигательным танцам. Первое выступление под новым названием состоялось 18 ноября 1983 года, тогда же «АукцЫон» был принят в Ленинградский рок-клуб. Федоров так прокомментировал это выступление: «Мы сыграли отвратительно, программа сырая, звучали фигово». После концерта из группы ушли трое ее участников. Несмотря на формальное вступление в рок-клуб, у «АукцЫона» наступил двухгодичный перерыв. К 1985 году состав коллектива стабилизировался: Виктор Бондарик — бас, Дмитрий Озерский — клавишные, Игорь Черидник — ударные, Николай Рубанов — альт-саксофон, и Леонид Федоров. К маю 1986 года рок-коллектив представил новую программу «Вернись в Сорренто». К середине восьмидесятых «АукцЫон» стал одной из самых популярных рок-групп в СССР. «Когда началась эта вся перестройка, и "АукцЫон" стал выездным, в Мюнхене я познакомился с Анри Волохонским, поэтом и философом, другом Хвоста (поэтом-авангардистом Алексеем Хвостенко, 1940—2004), с которым они вместе сочинили "Под небом голубым". Он меня спросил: "Ну, Ленька, ты чувствуешь, что у вас началась другая жизнь?". А я ему ответил: "Да мне все равно, что Горбачев, что Брежнев". Он говорит: "Как же ты не понимаешь, ведь ушла тотальная ложь, которая заставляла всех трястись от страха". Я с ним не согласился. И, по-моему, был прав. И остаюсь прав. Мой отец мне рассказал о том, что он сидел в ГУЛАГе, за три года до смерти. В 1993-м, когда уже все Солженицына прочитали и забыли. А мой отец все еще боялся».

В конце 1980-х музыканта уволили с работы. — «За то, что я два дня прогулял, и думал, что после отработаю. Но не тут-то было! Я вначале очень расстроился, потом за меня вступился весь отдел и… меня уволили по собственному желанию. Родители сказали, что я с ума сошел, ведь в рок-клубе мы выступали лишь пять раз в год и совершенно бесплатно. Радовались сцене и звуку, только и всего. Но с 1988 года появились возможности для, так сказать, не бесплатного драйва. Гаркуша и Бондарик, осторожные люди, работали в своих конторах до 1991, что ли, года», — вспоминал Федоров.

В 1989 году «АукцЫон» вместе с группами «Кино» и «Звуки Му» был приглашен с концертами во Францию. Там музыканты одними из первых в стране записали компакт-диск. В 1992 году группа вместе с жившим во Франции поэтом Алексеем Хвостенко записала альбом «Чайник вина», который Федоров называл одной из лучших работ «АукцЫона». В это время группа часто гастролировала по Европе на специально купленном для этого подержанном автобусе.

В 1993 году «АукцЫон» начал запись альбома «Птица», ставшего одним из самых популярных в дискографии коллектива. Во многом это произошло благодаря тому, что песня «Дорога» вошла в саундтрек к фильму Алексея Балабанова «Брат-2» (2000). «Монтируя "Чайник вина", я осознал, что мы записали гениальную, на мой взгляд, пластинку. Мне вдруг стало понятно, что минимумом средств, ничего вроде специально не придумывая, можно делать офигенные вещи. И "Птица" была попыткой записать нечто подобное без Хвоста, чисто с "АукцЫоном". Но попытка провалилась. Сделать простую пластинку мы не смогли. "Птицу" загубили аранжировки. Предшествующие наши альбомы: "Как я стал предателем", "Бодун", "Жопа" — записаны именно так, как хотелось, они гораздо адекватнее "Птицы"», — говорил впоследствии Федоров.

В 1997 году музыкант записал свой первый сольный альбом «Четыресполовинойтонны». В 1999 году сделал совместные работы с участниками джаз-группы «Волковтрио». В 2000 году Федоров основал собственный звукозаписывающий лейбл «Улитка Рекордз», на котором издавал как свои сольные работы, так и близкие по духу записи. У музыканта вышло четыре сольных альбома — «Четыресполовинойтонны» (1997), «Анабэна» (2001), «Лиловый день» (2003), «Весна» (2012), а также 16 совместных пластинок. Группа «АукцЫон» на конец 2014 года выпустила 12 альбомов.

Федоров женат. С супругой Лидией музыкант познакомился в Крыму. У пары есть дочь Ксения (1983) — участница группы «Кубикмагги».

Чем знаменит

Один из самых интересных российских рок-музыкантов, основатель группы «АукцЫон», участник Ленинградского рок-клуба, автор сотен песен, исполненных как в составе группы, так и сольно или вместе с другими коллективами.

Один из самых главных питерских рок-музыкантов, несмотря на то, что давно проживает в Москве.

О чем надо знать

Несмотря на то, что для поклонников «АукцЫона» именно Федоров ассоциируется с коллективом, сам музыкант в течение долгого времени держался в тени. В разные годы фронтменами были Сергей Рогожин, впоследствии перешедший в поп-группу «Форум», и Евгений Дятлов, ставший затем исполнителем романсов.

Став религиозным человеком, пересмотрел свое отношение к Западу: «западная история про оскудение, вымораживание религии — не религии даже, а именно бога — все это мне совершенно не нравится. Ведь ничего взамен-то нет — только безрадостная и тупая унылость. И я не понимаю, чем она, собственно, хороша».

Прямая речь:

 
Леонид Федоров

О формате в музыке: «Терпеть не могу слово "формат". Нет никаких форматов, есть лишь то, что ты сам для себя выбираешь... Вот мне Гаркуша говорил, что в Питере сейчас около пятисот групп. Пятисот! Я не говорю, что все они гениальные, но уверен, что среди этих пятисот наберется с десяток хороших. Где они? Чьему формату они соответствуют? Например, мой друг Владимир Иванович Мартынов считает, что, если композиция длится меньше десяти минут, о ней даже говорить смешно. А нас приучают слушать трехминутные треки, еще и криво порезанные и сделанные топорно, с клише столетней давности».

О псевдожизни в СССР: «На выборы мы ходили с отцом вдвоем. А знаете почему? Потому что на избирательных участках с целью привлечения людей торговали различными дефицитными товарами. И если бы папа ходил один, он мог бы взять лишь один килограмм апельсинов. А когда приходил с сыном, ему давали уже два.

Псевдожизнь такая. Белое называлось черным, черное белым. Даже если ты внутренне свободен, все равно живешь в этой перевернутой системе понятий, как в тюрьме.

После моей первой поездки за границу, на Запад, я три недели не мог заставить себя выйти из своего дома в Питере. Мне страшно было, казалось, я просто не выдержу. Было такое жуткое ощущение: зачем я сюда вообще вернулся? Что я тут делаю? Где мы живем?!..».

О ленинградском рок-клубе: «В ленинградском рок-клубе тогда сложилась удивительная атмосфера, это было совершенно особое место. И в Питере неформалы все вместе "варились", не делились на группки: ты идешь по городу и всех своих узнаешь сразу — хотя это мог быть и незнакомый лично тебе человек. Вокруг все было одинаково серое, все мыслили по стандартам, а тут — совсем иное».

О суетном и вечном: «Конечно, сначала (после увольнения с работы за два прогула) было немного не по себе. В голове крутилось: "Что же делать дальше, как жить?" Но в какой-то момент меня перестали тревожить вещи, которые когда-то казались основой существования — что есть, где жить. И самое смешное, что, как только я перестал обращать на это особое внимание, — все тут же и появилось. Сейчас я об этом вообще не беспокоюсь: знаю, что Бог не оставит».

О чудесах и религии: "Мы жили рядом с Донским монастырем, на Серпуховском валу (в Москве). В один прекрасный день просыпаюсь, и так мне тяжело, все ломит после вчерашнего концерта, все болит. Говорю жене, Лидочке: "Слушай, отвези меня куда-нибудь в ветлечебницу, пусть меня там усыпят, жить сил нету". Она: "Так, все понятно. Давай поднимайся, пошли бегать". И мы побежали вокруг монастыря. Май, тепло. Раннее утро, но монастырские ворота уже открыты. Я предложил зайти в храм. Зашли. И вдруг надо мной возникает такой "коршун" в черном одеянии и говорит: "Вы Леня Федоров? Здравствуйте, а я ваш поклонник!". Я подумал: "Ну вот, приехали, этого еще не хватало — монах-поклонник". Так и подружились. Отец Косьма нам очень помогал, поддерживал всегда. Однажды он нам просто вымолил квартиру — такое "практическое православие" получилось.

Мы жили в маленькой квартире, было тесно, а тут еще и арендную плату повысили в два раза — нужно было срочно искать что-то новое. К моменту, когда мы познакомились с отцом Косьмой, никакой перспективы у нас не было. Что делать? Узнав об этом, Косьма удивился: "Что же вы? Молебен отслужить надо, на мощах князя Даниила, он же хозяин Москвы". Не отставал от нас, пока мы не поехали с ним в Данилов монастырь на молебен. Вернулись домой, и только перешагнули порог — начинает звонить телефон. На нас просто посыпались предложения жилья, поток звонков не прекращался часа два! В итоге мы сняли квартиру, где и сейчас живем. А из окон виден памятник князю Даниилу Московскому».

6 фактов о Леониде Федорове

  • С рождения сильно картавил, поэтому далеко не сразу решил стать вокалистом «АукцЫона». «По молодости моя картавость казалась проблемой. Ее пытались исправить. Лет в двенадцать отец отвел меня к логопеду. Вышло очень смешно. Я начал заниматься, исправлять дефекты речи. Ходил туда так долго, что за этот срок три группы закончили "лечебный курс" и в них все научились говорить правильно, а я по-прежнему не мог. Логопеды обалдевали от моих результатов. Решили показать меня какому-то самому крутому специалисту, профессору, и тот сказал, что у меня уздечка языка короткая, надо операцию делать. Но операции я боялся настолько, что отец, в конце концов, просто забрал меня с этих логопедических занятий, и все», — рассказывал музыкант.

  • Название «АукцЫон» было придумано в 1983 году путем мозгового штурма. «Как только мы узнали, что нас будут принимать в рок-клуб, мы спешно пошли пьянствовать и придумывать себе новое имя, — повествует Леня. — Накупили портвейна, открыли словарь, стали листать, но дальше буквы "А" не двинулись. Остановились на слове "аукцион"», — вспоминал впоследствии Федоров. Впервые написал называние через букву «ы» участник коллектива Борис Шавейников в 1988 году.

  • В конце 1980-х годов после знакомства с Алексеем Хвостенко музыкант, до этого холодно относившийся к религии, крестился по православному канону. «Точно могу сказать, что настоящую радость человеку может дать только вера. Никакие достижения, никакие путешествия, новые впечатления, новые знакомства — ничего не дает такой радости, смысла, полноты жизни», — уверен Федоров.

  • В 1989 году на фестивале в Ле-Бурже Владимир Веселкин из «АукцЫона» под песню «Нэпман» имитировал стриптиз, оставаясь на сцене в нижнем белье телесного цвета. Газеты «Советская культура» и «Комсомольская правда» заклеймили этот факт. Группу обвиняли в пошлости и безвкусице. В ответ на это группа написала открытое письмо, реакции на которое не было. В следующий раз, когда Веселкин повторил этот номер в программе «Музыкальный ринг», из зала прозвучала реплика: «Ваша нарочито дегенеративная исполнительская манера смотрится дискредитацией советского рока».

  • До женитьбы Федоров встречался с сестрой Олега Гаркуши, именно она в свое время познакомила музыканта со своим братом.

  • У Федорова есть любимая электрогитара Fender, купленная во время гастролей в Париже в 1989 году. Инструмент выпущен в 1960-х. На выступлениях вместе с группой «АукцЫон» музыкант всегда играет именно на нем.

Материалы о Леониде Федорове:

Официальный сайт Леонида Федорова

Статья о Леониде Федорове в Википедии

Биография на сайте Peoples.ru

Биография на сайте «Узнай все»

Интервью на W-o-s.ru

Интервью Colta.ru

Интервью Esquire

Факты о группе «АукцЫон» на Music-facts.ru

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