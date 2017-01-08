08 января 2017, 18:13
С четверых скелетонистов РФ снята временная дисквалификация
Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение позволить временно отстраненным российским скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой и Ольге Потылицыной участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.
Эксперты IBSF апеллировали в своем решении к информации из второй части доклада главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, которая позволит начать расследование совместно с Международным олимпийским комитетом о фальсификации допинг-проб.
В организации подчеркнули, что пока оснований для отстранения спортсменов в виде доказательств их виновности нет.
Напомним, что скелетонисты оказались отстранены от соревнований 30 декабря 2016 года.
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