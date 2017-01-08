В Башкирии ребенок погиб во время катания на ледяных горках

Следственный комитет начал проверку после смерти 5-летнего ребенка. Он скончался из-за травмы, полученной при катании на горке в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причину смерти мальчика, а также лица или лиц, возможно причастных к наступлению тяжких последствий», — сообщили в СК.

Инцидент произошел 3 января, когда мальчик катался на горке в городе Давлеканово и ударился головой. Впоследствии медицинские работники неверно оценили тяжесть состояния ребенка. Мальчика доставили в республиканскую больницу в Уфу, но спасти его уже не удалось.