Трамп рассказал о нетерпеливом ожидании встречи с Терезой Мэй

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он «с большим нетерпением» ожидает встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом он написал в своем твиттере.

«С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной», — подчеркнул Трамп.

По словам политика, Великобритания является давним и «совершенно особенным» союзником США.

Отметим, ранее Трамп заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы президента в США посредством хакерских атак.