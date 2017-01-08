Премьер Израиля связал теракт с ИГ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что совершивший сегодня наезд на толпу людей на грузовике террорист связан с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ). Его слова передает AP.

По мнению Нетаньяху, террорист «по всем признакам» был сторонником ИГ, а сама атака может быть продолжением аналогичных актов в Германии и Франции в 2016 году.

Напомним, сегодня грузовик въехал в стоящую на автобусной остановке группу людей. Жертвами наезда стали четверо - трое мужчин и одна женщина, военнослужащие израильской армии. Полиция убила нападавшего на месте. По предварительной информации, им оказался палестинец, живший в восточной части Иерусалима. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственности за атаку.

В интернете появилось видео теракта.