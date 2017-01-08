08 января 2017, 10:49
В Ижевске крыша дома обрушилась под тяжестью снега
В Ижевске крыша четырехэтажного жилого дома обрушилась, не выдержав тяжести выпавшего снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Площадь обрушения составила примерно 80 кв. м.
Пострадавших при инциденте нет.
«При обрушении шиферной кровли в четырехэтажном трехподъездном жилом доме было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека», — отметили в экстренных службах.
Ведутся работы по восстановлению поврежденной кровли.
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