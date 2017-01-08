Глава антидопингового агентства Великобритании призвал отстранить РФ от Игр-2018

Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти заявил о необходимости отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью BBC 7 января.

Таким образом Кенворти прокомментировал данные второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

По мнению главы UKAD, Международный олимпийский комитет должен был отстранить всю российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.

Кроме того, Кенворти поддержал решение об отстранении в отношении паралимпийской сборной России.

«Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать — это заставить Россию вернуться в рамки правил, на что уйдет много времени и усилий», — отметил он.