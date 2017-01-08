Керри попрекнул Трампа твиттером

Госсекретарь США Джон Керри счел неуместным использование избранным президентом Дональдом Трампом твиттера для обсуждения вопросов внешней политики. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Я не делаю заявления относительно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют адекватно справляться со сложными выборами, которые нам приходится делать», — пояснил Керри.

Кроме того, госсекретарь выразил надежду на то, что новая администрация США все же предпочтет другой тип коммуникации.

Ранее будущий пресс-секретарь президента США Шон Спайсер пообещал, что Трамп будет активно высказываться в твиттере по политическим вопросам и после официального вступления в должность президента.