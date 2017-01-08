США и Южная Корея сформируют отряд убийц Ким Чен Ына

Американский спецназ совместно с вооруженными силами Южной Кореи намерен создать специальное подразделение для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына, если начнется война с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах Сеула.

Новый спецотряд появится уже в 2017 году. В него войдут от 1 до 2 тысяч человек. При этом американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.

США и Южная Корея в ближайшие месяцы начнут совместно тренировать новый отряд, чтобы он смог действовать при различных сценариях развития событий.

Предполагается, что целью бойцов отряда станет не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.

Отметим, что Южная Корея объявила о намерении ликвидировать Ким Чен Ына после того, как Пхеньян осенью провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание.