В подмосковном Красногорске 12 тысяч человек остались без отопления

В городе Красногорск Московской области не менее 12 тысяч жителей остались без тепла после поломки котельной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Московской области.

«Произошла утечка теплоносителя на котельной "КМЗ им. Зверева". Это частная котельная, она находится на балансе завода. Прекращена подача теплоснабжения 84 многоквартирных домов», — отметили в ведомстве.

Отопление у местных жителей отключили около 10:00, восстановление работы котельной будет идти до конца дня.

В настоящее время в городе открылись пункты обогрева и временного размещения.

Отметим, данный сбой стал уже вторым по счету в Красногорске за прошедшие два дня. Сейчас температура в городе достигает минус 25 градусов.