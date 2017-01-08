Путин поздравил с юбилеем актрису Неелову

Президент Владимир Путин направил официальное поздравление актрисе театра и кино, народной артистке России Марине Нееловой, которой сегодня исполнилось 70 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек. Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние и, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность», — сказано в сообщении.

Напомним, Марина Неелова играла в таких спектаклях, как «Валентин и Валентина», «Двенадцатая ночь», «Вишневый сад», «Три сестры», «Ревизор» и другие. Кроме того, она прославилась ролями в кино, в фильмографии актрисы - «Ольга Сергеевна», «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна», всего более 50 картин.