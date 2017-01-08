08 января 2017, 13:21
Вышла первая Nokia на платформе Android
Состоялась презентация первого телефона Nokia с операционной системой Android. Об этом сообщается на сайте производителя.
Ранее модели Nokia работали только на Symbian, Windows Phone и Linux.
Новая Nokia 6 выйдет в первом квартале 2017 года, смартфон будет продаваться только в Китае. Его цена составит 250 долларов.
Новый гаджет имеет 64 гигабайта памяти, 4 гигабайта оперативной памяти и 16-мегапиксельную камеру.
Отметим, в настоящее время права на производство телефонов Nokia принадлежат финской компании HMD.
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