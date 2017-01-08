Глава ОПЕК раскрыл лидера по снижению нефтедобычи

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что Саудовская Аравия стала одним из лидеров среди стран ОПЕК по снижению добычи нефти. Его слова приводит «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

«Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, стали лидирующими странами в снижении добычи нефти в соответствии с соглашением», – отметил Баркиндо.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщил, что Эр-Рияд сократил добычу не менее чем на 486 тысяч баррелей в сутки с октября 2016 года. Всего члены организации договорились снизить объемы нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей.