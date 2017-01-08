Умер журналист Вадим Речкалов

Журналист Вадим Речкалов скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время причины смерти журналиста не сообщаются.

Стоит отметить, что в период 1990-2000-х годов Речкалов ездил в горячие точки на Кавказе, а в 2004 году он получил премию имени Артема Боровика за материалы о терроризме.

Речкалов освещал нападение отряда боевиков на Ингушетию, события в Беслане, военные действия в Южной Осетии в 2008 году.

Журналист работал в таких изданиях, как «Общая газета», «Известия» и «Московский комсомолец».