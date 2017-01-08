08 января 2017, 15:40
Столичные школы не будут отменять занятия из-за морозов
Образовательные учреждения Москвы 9 января не намерены отменять занятия из-за морозов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент образования столицы.
«При этом родители учащихся начальной школы (1-4 классы) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий», - отметили чиновники.
В случае, если родители решат не отправлять своих детей в школу, для учеников организуют консультации в дистанционном режиме.
Будут отменены все занятия, которые должны были проходить на открытом воздухе.
Детские сады также будут работать в нормальном режиме.
Отметим, сегодня ночью в столице ожидается до -29 градусов.
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