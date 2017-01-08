В Москве подозреваемый в убийстве вступил в перестрелку с полицией

Подозреваемый в убийстве мужчины в столице при попытке задержания внезапно открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«Около 6:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан. Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что примерно в 6:15 неизвестный мужчина выстрелил в человека и скрылся. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений», - пояснили в полиции.

Было организовано преследование подозреваемого в преступлении, и, когда тот оказался блокирован полицейскими, то он несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции и застрелился.

При перестрелке пострадавших среди гражданского населения нет.