Ночью температура в Подмосковье опустилась до рекордных значений

В Московской области в городе Клин в ночь на 8 января температура воздуха опустилась до минус 35,9 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Аномальные температуры зафиксированы в Дмитрове и Волоколамске - минус 33,8 градуса.

При этом в самой столице стало несколько теплее, чем ночью ранее. На станции на ВДНХ зафиксировано минус 27,7 градуса, в Тушино - минус 27,9 градуса.

Теперь же, как предсказывают синоптики, жителям столичного региона предстоит пережить последнюю морозную ночь, а с 9 января начнется постепенное потепление.