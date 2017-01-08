Треть граждан США заявили об опасениях третьей мировой

Согласно опросу компании YouGov, большинство граждан США выразили уверенность в том, что скоро начнется третья мировая война. Об этом пишет The Independent.

Данную точку зрения разделили 64% опрошенных американцев и 61% граждан Великобритании.

В других европейских странах процент утвердительно ответивших на этот вопрос оказался значительно ниже.

При этом лишь 15% респондентов заявили, что они верят в наступление всеобщего мира в будущем.

Всего в опросе участвовали 9 тысяч человек в девяти странах.