08 января 2017, 16:37
Треть граждан США заявили об опасениях третьей мировой
Согласно опросу компании YouGov, большинство граждан США выразили уверенность в том, что скоро начнется третья мировая война. Об этом пишет The Independent.
Данную точку зрения разделили 64% опрошенных американцев и 61% граждан Великобритании.
В других европейских странах процент утвердительно ответивших на этот вопрос оказался значительно ниже.
При этом лишь 15% респондентов заявили, что они верят в наступление всеобщего мира в будущем.
Всего в опросе участвовали 9 тысяч человек в девяти странах.
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