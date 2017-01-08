В Иерусалиме неизвестный на грузовике врезался в толпу

В Иерусалиме неизвестный на грузовике съехал с дороги и врезался в прохожих. При этом погибли три человека, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время полиция застрелила водителя грузовика.

Пока официальной версией произошедшего считается теракт.

Трагедия произошла в Старом городе, который пользуется популярностью у туристов.