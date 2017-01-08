Супруга Дадина рассказала о его новом местонахождении

Адвокат активиста Ильдара Дадина Ксения Костромина рассказала, что его доставили в колонию №5 Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«Супруга Дадина Анастасия сообщила мне, что Ильдар позвонил ей и сказал, что находится в исправительной колонии №5 Алтайского края», — пояснила она.

Теперь защита Дадина намерена отправиться в колонию для встречи с ним. Поездка состоится на следующей неделе.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Дадин прибудет на новое место отбывания наказания 9–10 января. Она пообещала, что активист сможет связаться с родными по телефону, рассказать о своем самочувствии и озвучить пожелания «по бытовым вопросам».