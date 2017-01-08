Устюгов выиграл гонку преследования в «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов первым финишировал в гонке преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме. Таким образом, он стал чемпионом многодневной гонки «Тур де Ски».

В ходе гонки россиянин преодолел дистанцию в девять километров за 30 минут 27,7 секунды. Данное время позволило ему занять первое место в общем зачете.

На втором месте оказался норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, а на третьем - швейцарец Дарио Колонья.