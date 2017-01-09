Александр Романов назначен замглавы МВД России

9 января министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил своего нового заместителя и начальника Следственного департамента Александра Романова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Романов был назначен на новую должность указом президента РФ Владимира Путина от 28 декабря.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами».

Генерал-майор юстиции Александр Романов с 1996 года работал следователем в различных подразделениях следствия и дознания ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2016 году он дослужился до поста главного федерального инспектора по Калининградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Романов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.