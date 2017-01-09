09 января 2017, 22:38
Консула РФ обнаружили мертвым в афинской квартире
Российский консул в греческой столице был обнаружен мертвым в собственной квартире, пишет греческая газета «Прото тема» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, которые сообщает РИА Новости, речь идет об Андрее Маланине.
По словам источника в правоохранительных органах, дипломат не явился на работу 9 января и не отвечал на телефонные звонки, поэтому его коллеги, обратившись к сотрудникам полиции, вместе с ними отправились к консулу домой.
Стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело российского дипломата. О предполагаемых причинах и обстоятельствах его смерти ничего пока не известно.
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