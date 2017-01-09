Совет Федерации предложил смягчить запрет на выезд должников за границу

Верхняя палата российского парламента подготовила поправку, разрешающую снимать запрет на выезд должника за границу в том случае, если он предъявит документ о погашении долга, сообщает ТАСС.

Соответствующую поправку подготовил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов. Согласно тексту документа, «в случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введенные ранее, снимаются незамедлительно».

Для реализации новых правил предлагается на всех пропускных пунктах на границе РФ организовать офисы судебных приставов, где расплатившиеся должники получили бы возможность без промедлений получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате долга, например, через терминал, мобильный банк или сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Предполагается, что предложенные правила вступят в силу с 1 января 2018 года.

В середине декабря Госдума одобрила упрощенный порядок выезда должников за рубеж. Депутаты также предлагали повысить минимальный порог задолженности, при которой пристав сможет запретить выезд из страны, с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.