Лукашенко сделал въезд в Белоруссию безвизовым для граждан 80 стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане 80 государств получают право пятидневного пребывания на территории республики без оформления въездных виз, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В число этих стран вошли все члены Евросоюза, США, Япония, Бразилия, Индонезия и другие.

В сообщении на сайте Лукашенко поясняется, что послабление визового режима в первую очередь коснулось «стратегических партнеров Белоруссии» и государств, которые в одностороннем порядке установили с ней безвизовый режим.

Пресс-служба президента республики пояснила, что указ Лукашенко направлен на «активизацию путешествий бизнесменов и туристов, имеющих общегражданские паспорта». На официальные поездки — дипломатические, специальные, служебные и т.п. — пятидневный безвизовый режим распространяться не будет, уточняется в сообщении.

Нововведение не касается «лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России».