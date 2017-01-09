Умер выдающийся российский физик-теоретик Спартак Беляев

5 января 2017 года на 94-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся российский физик-теоретик, крупный организатор науки и талантливый педагог, академик РАН Спартак Тимофеевич Беляев (род. 27 октября 1923 года). Об этом сегодня сообщили Отделение физических наук Российской академии наук и дирекция НИЦ «Курчатовский институт».

«Моя профессия – теоретическая физика» – так называлась книга Спартака Тимофеевича, в которой он рассказал о своем пути в науке, участии в Великой Отечественной войне, учителях и научных задачах. «Учился я в обычной школе No 315 на окраине Москвы (в Сокольниках). Хорошо успевал по всем предметам без особого предпочтения. Но в 9 класс к нам пришел новый учитель Исаак Яковлевич Танатар, который открыл мне красоту математики», – так Спартак Беляев описывает первые шаги в науке. – «Школу я окончил в июне 1941 года, за неделю до начала войны». Трудная служба в разведроте, из его поколения мало кто остался в живых…

«Мой первый контакт с наукой относится к 1947 г., когда я, студент второго курса физфака МГУ, решил перейти (после сита предварительных собеседований) на второй курс только что открывшегося физико-технического факультета, где, кроме обычных лекций и семинаров, были дни практических занятий на «базах»... После третьего курса я решил, что моё дело – теоретическая физика, а лучшее место для работы – руководимый А.Б. Мигдалом Теоретический сектор No 10. Успешно пройдя у Мигдала «собеседование», я официально стал стажером», – рассказал он в книге.

«Электронные пучки», «Поляризованные ядра», «Теория неидеального бозе-газа», «Теория сверхпроводимости», «Куперовское спаривание», «Коллективные ядерные возбуждения», «Ультрахолодные нейтроны», «Эффект Соколова» – это лишь часть тем, над которыми работал Спартак Тимофеевич.

Но он был не только физиком-теоретиком, но и талантливым научным администратором, в течение 13 лет проработав ректором Новосибирского государственного университета и подняв его на новый уровень. «Лето 1962 г., Новосибирский академгородок. Я — заведующий теоретическим отделом Института ядерной физики. Более двух лет интенсивной работы. А затем пришлось стать ректором Новосибирского университета – после моего долгого сопротивления», – отмечает он в своей книге. – «Важность университета в научном центре была очевидна. Небольшой первоначальный десант научных групп давал лишь центры конденсации для образования коллективов институтов. Рассчитывать на массовый приезд квалифицированных специалистов не приходилось, поэтому кадры исследователей необходимо было готовить на месте. … Поэтому пришлось потратить много усилий на организацию системы поиска талантливых ребят по всей Сибири и Дальнему Востоку через олимпиады, летние школы, отбор лучших в школу-интернат при университете, выявление лучших школ и учителей и контакты с ними».

Затем, после 16-летнего перерыва он снова начал работу в Курчатовском институте: «с 1978 г. – заведующий теоретическим отделом, с 1981 г. по 2006 г. – директор сначала Отделения, а потом Института общей и ядерной физики (ИОЯФ), где сосредоточены почти все фундаментальные исследования». В 2012 году ему была вручена премия им. Померанчука «за выдающиеся результаты в квантовой теории многих тех и их применение в теории атомного ядра» (см. видеорепортаж «Полит.ру» об этом событии).

«Я всегда ощущал себя прежде всего физиком-теоретиком, но не считал возможным отгородиться от всего остального в жизни и потому соглашался на «вынужденные отвлечения». Но свое время и приоритеты я всегда распределял сам и никогда не занимался тем, чего я не приемлю. А как наше дело отзовется, нам не дано предугадать», – подчеркнул Спартак Тимофеевич в заключение своего труда. О дате и месте прощания и похорон С.Т. Беляева будет сообщено дополнительно.