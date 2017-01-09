Москалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучших в стране

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала исправительную колонию номер 5 в Алтайском крае, куда переведен активист Ильдар Дадин, одной из лучших в стране, сообщает «Интерфакс».

По словам омбудсмена, к ИК-5 у правозащитников никогда не было претензий. «Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», — пояснила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что длительное этапирование Дадина на Алтай из ИК-7 в Карелии связана с тем, что в перевозке осужденного неоднократно делались перерывы, в том числе на новогодние праздники.

Ранее супруга Дадина Анастасия сообщила, что ее муж позвонил ей и сказал, что находится в исправительной колонии №5 Алтайского края. В свою очередь, защита Дадина намерена отправиться в колонию для встречи с ним. Поездка состоится на следующей неделе.