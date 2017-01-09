Комплексы С-400 «Триумф» заступят на дежурство для ПВО Москвы

Новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на этой неделе должен заступить на боевое дежурство для противовоздушной обороны Москвы и Центрального промышленного района. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве отмечают, что новый полковой комплект уже поступил на вооружение в подмосковное соединение противовоздушной обороны Воздушно-космических сил РФ.

11 января в присутствии журналистов будет проведен торжественный ритуал первого заступления на боевое дежурство расчетов ЗРС С-400 «Триумф» и продемонстрировано приведение комплексов в полную боевую готовность.

В августе 2016 года в Крыму поступила на вооружение зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Позже стало известно, что Россия и Индия договорились о поставках С-400 «Триумф» Дели.