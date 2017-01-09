Официальный курс доллара вновь опустился ниже 60 рублей

Банк России с 10 января 2017 года снизил официальный курс доллара на 76 копеек, а евро на 69 копеек.

На официальном сайте регулятора установлена стоимость доллара в размере 59,8961 рубля, что на 76 копеек меньше курса, установленного 31 декабря 2016 года.

В последний раз курс доллара опускался ниже 60 рублей в июле 2015 года, отмечает РБК.

«Рубль в понедельник вновь слабеет, и может продолжить ослабление до 60,4 к доллару, в зависимости от нефтяной динамики. С другой стороны, особых факторов для рубля нет, поэтому в ближайшие дни мы можем увидеть возвращение и к 59, и продолжение снижения. Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на укрепление заметно вырастут, так как будет ощущаться серьезная поддержка со стороны налогового периода. Если мы также увидим позитивные новости с рынка нефти, то у рубля есть шансы достичь 57 к доллару», — сообщил изданию заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.



На момент написания текста курс доллара на Московской бирже составлял 59,8050 рубля, евро — 62,94 рубля. Со времени открытия торгов обе валюты подрожали на 17 и 18 копеек соответственно.

Ранее, 5 января, курс доллара упал ниже 60 рублей на Московской бирже впервые с июля 2015 года.