Российский бегун Дылдин дисквалифицирован на четыре года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на четыре года дисквалифицировал российского бегуна Максима Дылдина. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как отмечает ВФЛА, 29-летнего Дылдина отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил, а именно статьи «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб» правил соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Дисквалификация россиянина вступила в силу с 6 января 2017 года, когда CAS принял решение.

Максим Дылдин выиграл золото на чемпионате Европы в 2010 году в Барселоне, серебро на чемпионате Европы-2014 в Цюрихе, а также бронзу на чемпионате мира-2013 в Москве в эстафетах 4 по 400 метров. Он также стал бронзовым призером Олимпийских игр-2008 в Пекине, однако в 2016 году российскую сборную лишили этой награды из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.

В конце ноября решением CAS российские легкоатлетки Татьяна Чернова, Екатерина Шармина и Кристина Угарова были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.