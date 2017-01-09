Трамп ответил на критику «либеральных киношников»

Избранному президенту США Дональду Трампу пришлось отвечать на ряд колких замечаний, прозвучавших в его адрес на церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус», сообщает The New York Times.

В минувшее воскресенье ведущий церемонии Джимми Фэллон в своем вступительном монологе заявил, что «Золотой глобус» является одним из немногих мест в Америке, «где еще уважают мнение народа». Шоумен также сравнил Трампа с отрицательным персонажем телесериала «Игры престолов» королем Джоффри Баратеоном.

Кроме того, актриса Мэрил Стрип, получившая специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Дональд Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это выступление, как призналась Стрип, «разбило ей сердце».

В телефонном интервью изданию Дональд Трамп заявил, что его не удивила критика из лагеря «либеральных киношников». Кроме того, по его словам, актриса Мэрил Стрип всегда была «поклонницей Хиллари».

«Эти люди не устают утверждат, что я хотел высмеять инвалидность этого репортера, как будто Мэрил Стрип и все остальные залезли мне в голову и прочитали мои мысли», — сказал избранный американский президент в интервью The New York Times.

Трамп пояснил, он лишь подверг сомнению заявления журналиста, который постоянно менял свое отношение к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, и совсем не думал высмеивать репортера.