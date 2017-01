Трамп ответил на критику «либеральных киношников»

Избранному президенту США Дональду Трампу пришлось отвечать на ряд колких замечаний, прозвучавших в его адрес на церемонии вручения американской кинопремии «Золотой глобус», сообщает The New York Times.

В минувшее воскресенье ведущий церемонии Джимми Фэллон в своем вступительном монологе заявил, что «Золотой глобус» является одним из немногих мест в Америке, «где еще уважают мнение народа». Шоумен также сравнил Трампа с отрицательным персонажем телесериала «Игры престолов» королем Джоффри Баратеоном.

