Стали известны имена обладателей «Золотого глобуса»

9 января в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

В номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле» победил Райан Гослинг, сыгравшей в картине «Ла-Ла-Лэнд». Она рассказывает об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы.

Фильм стал лидером по числу номинаций в этом году. За песню к этой трагикомедии получил награду композитор Джастин Гуревич. Лучше актрисой признана Эмма Стоун, сыгравшая в «Ла-Ла-Лэнде» главную роль. Лучшим режиссером и сценаристом года стал режиссер мюзикла Дэмьен Шазелл. Сама картина была избрана лучшей в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл».

Статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Виола Дэвис за роль в фильме «Ограды».

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон стал «Лучшим актером второго плана» в фильме «Под покровом ночи».

Лучшим анимационным фильмом был признан «Зверополис».

Триллер «Она» производства Франции, Германии и Бельгии завоевал признание в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Congrats to @RyanGosling, who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P