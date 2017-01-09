СМИ сообщили о поручении губернатора Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ) к декабрю 2017 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в городской администрации.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок — 2019 год», — заявил собеседник издания. При этом договоренность о передаче собора РПЦ якобы была достигнута на встрече Полтавченко и патриарха Кирилла в декабре 2016 года.

В свою очередь, директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров в комментарии «Росбалту» назвал эту информацию «небезосновательными слухами». В комитете по имущественным отношениям журналистам заявили, что вопрос о передаче собора РПЦ обсуждается, однако окончательного решения нет.

В августе 2015 года РПЦ попросила правительство Петербурга передать ей в пользование Исаакиевский собор. СМИ сообщали, что церковь также хотела получить здание Спаса-на-Крови. В сентябре того же года Смольный отказал РПЦ. Позже Николай Буров заявил, что вопрос о передаче храма Спаса-на-Крови и Исаакиевского собора закрыт. Эти здания останутся музеями.