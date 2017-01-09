В аэропорту Стамбула отменены все рейсы из-за снегопада

Стамбульский международный аэропорт имени Ататюрка до 18 часов по местному времени приостановил прием и вылет самолетов из-за непогоды, передает турецкий телеканал NTV.

Как отмечается, такое решение было принято из-за существенного ухудшения видимости.

Сильный снегопад в Стамбуле начался еще в минувшие выходные, в понедельник он усилился. Всего за время трехдневного снегопада в Стамбуле было отменено 1,4 тысяч рейсов.

В настоящее время в городе затруднено автомобильное движение. Общественный транспорт перешел на круглосуточный режим работы. Госучреждения города 9 января работают по сокращенному графику до 15:30. В школах отменены занятия. Кроме того, в понедельник пролив Босфор закрыт для движения судов и паромов.