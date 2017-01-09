В «КамАЗ-мастере» заявили о выдавливании России из лидеров «Дакара»

Организаторы ралли-рейда «Дакар» намеренно стремятся исключить российскую команду «КамАЗ-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора команды Сергея Когогина.

«Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в "Дакаре". Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты», — заявил Когогин.

Он добавил, что разработка нового двигателя, отвечающего обновленным нормам, займет около полутора лет. Более того, неопределенное время необходимо для его адаптации к гонкам.

«КамАЗ-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара». С 2019 года в соревнованиях вводятся новые ограничения: команды смогут использовать двигатели, объем которых не превышает 13 литров. В настоящее время все КамАЗы, участвующие в ралли-рейде, оборудованы 16-литровыми моторами.