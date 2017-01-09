Улицу в Анкаре переименовали в честь убитого российского посла

Имя Андрея Карлова, который был убит 19 декабря в турецкой столице, присвоено одной из улиц Анкары (ранее она называлась улицей Карягды) — именно там располагается российское посольство в Турции, передает РИА Новости.

Соответствующее решение единогласно приняли участники собрания городского муниципалитета Анкары. Завтра посольство РФ в Турции посетит мэр столицы Мелих Гекчек, чтобы сделать официальное заявление о переименовании улицы.

Впервые о намерении властей присвоить улице Карягды имя убитого российского посла заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Москву.

Ранее стало известно, что турецкие власти запретили СМИ освещать ход расследования убийства Андрея Карлова.