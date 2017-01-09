Мемория. Петр Кащенко

9 января 1859 (28 декабря 1858) года родился врач-психиатр и земский деятель Петр Кащенко.

Личное дело

Петр Петрович Кащенко (1858–1920) родился в Тамбове. В большинстве источников местом его рождения ошибочно называют город Ейск. Это связано с тем, что в Тамбове семья после рождения Петра Кащенко прожила очень недолго, а все его детство прошло в Ейске. Отец Петра Кащенко был военным врачом. После окончания Ейской Кубанской войсковой гимназии Петр Кащенко поступил на медицинский факультет Киевского университета, вскоре перевелся в Московский университет. После убийства Александра II Петр Кащенко на студенческом собрании произнес речь, осуждавшую царя, за что был арестован, исключен из университета за два месяца до окончания и отправлен в ссылку в Ставрополь. В 1884 году Петр Кащенко был освобожден из-под гласного надзора полиции и завершил образование в Казанском университете.

Он специализировался по психиатрии у директора Казанской психиатрической больницы Льва Рагозина. В 1885 году Петр Кащенко получил степень лекаря и звание уездного врача, стал работать врачом Ставропольского епархиального женского училища. В 1886 году он переезжает в Тверскую губернию и устраивается на работу врачом-психиатром в первую в России психиатрическую больницу-колонию в селе Бурашево, основанную М. П. Литвиновым. Это была больница с самыми передовыми для России того времени методами лечения, где сочетались медикаментозная и трудовая терапия. В 1889 году Петр Кащенко стал заведующим психиатрическим отделением Нижегородской земской больницы. Он полностью перестроил ее работу, развивая свой опыт, полученный в Бурнашево. В 1891 году Петр Кащенко стал членом-корреспондентом Московского общества невропатологов и психиатров. В 1898 году Петр Кащенко был командирован Нижегородским губернским земством в Европу, где изучал опыт организации психиатрической помощи в Германии, Бельгии, Франции, Англии и Шотландии. По итогам этой командировки был издан научный отчет в трех томах. В том же году началось строительство психиатрической больницы-колонии в селе Ляхово, и 10 (23) февраля 1901 года она была открыта. Ныне это Нижегородская областная психиатрическая больница №1 имени П. П. Кащенко. Система психиатрической помощи, которую Кащенко организовал в Нижегородской губернии, стала образцом для российских врачей, к нему приезжали перенимать опыт врачи из других городов. Он сам часто приезжал для консультаций по организации психиатрической помощи в другие губернии, выступал с докладами на губернских земских собраниях, земских съездах врачей, Пироговских съездах, Брюссельском международном съезде по призрению душевнобольных. В 1899 году Санкт-Петербургское губернское земство приглашает Петра Кащенко организовать психиатрическую больницу в столичной губернии. Так возникла больница в имении Сиворицы (ныне село Никольское Гатчинского района), но строительство ее затянулось из-за войны с Японией.

В начале 1904 года Петр Кащенко принял участие в конкурсе на вакантную должность главного врача Московской психиатрической больницы им. Н. А. Алексеева на Канатчиковой даче, и его кандидатура была признана лучшей. В 1907 году была наконец открыта Сиворицкая больница под Петербургом, и Петр Кащенко отправился туда. Сиворицкая больница была в 1911 году представлена на Дрезденской международной гигиенической выставке. В 1913 году на Всероссийской гигиенической выставке Санкт-Петербургское земство получило малую золотую медаль «За устройство и прекрасное оборудование больницы для душевнобольных в Сиворицах». В 1913 году Петр Кащенко, участвуя в комиссии по пересмотру медицинского законодательства, впервые выдвинул тезис, что при разработке закона в области охраны психического здоровья приоритетными должны быть интересы больного, а не принцип «опасности больного для общества».

В годы Первой мировой войны он активно занимался вопросами помощи «душевнобольным воинам» и учета психической заболеваемости среди военнослужащих. После революции Петр Кащенко жил в Москве, где возглавил Центральную невропсихиатрическую комиссии при Совете врачебных коллегий (позднее – невропсихиатрическую подсекция лечебной секции гражданского отдела Наркомздрава РСФСР), занимаясь вопросами организации психиатрической помощи. Умер Петр Кащенко 19 февраля 1920 года в Москве.

Чем знаменит

Петр Кащенко

Выдающийся врач-психиатр и организатор психиатрической помощи в России, один из тех, благодаря кому в страну пришла идеология «нестеснения» в лечении душевнобольных. Разработал структуру лечебных учреждений, куда должны были входить больница для острых больных, больница-колония для хронических больных и патронаж и амбулатории для нетяжелых и выздоравливающих. После революции организовал систему психиатрических диспансеров. Идея патронажа – содержания больных в семьях – была реализована Петром Кащенко по образцу системы, применявшейся в бельгийском Лирнье. К 1900 году в семьях крестьян села Кубинцево жило 77 больных. На случай, если заболевание у них примет более тяжелую форму, был создан приемный покой на 30 коек. Опыт оказался успешным и позднее был продолжен на базе Сиворицкой больницы. Петр Кащенко применил ряд прогрессивных идей в терапии душевных заболеваний, успешно сочетая лекарства с трудовой и арт-терапией. В Сиворицкой больницы были организованы занятия спортом, обучение игре на музыкальных инструментах, сеансы кинематографа, библиотека, работа в мастерских.

О чем надо знать

Во время боев в Москве в декабре 1905 года Петр Кащенко участвовал в организации летучих медицинских бригад, которые оказывали помощь раненым революционерам. В 1905—1906 годах возглавил нелегальный межпартийный Красный крест и Комитет помощи политзаключенным.

Прямая речь

Многое в теоретической и практической деятельности П.П.Кащенко остается актуальным и востребованным в русле реформирования психиатрической помощи, осуществляемого в России в течение последних десятилетий – децентрализация и развитие разнообразных форм психиатрической помощи, повышение качества жизни психически больных, развитие психосоциальной реабилитации, гуманизации законодательства в области охраны психического здоровья и т.д. О. В. Лиманкин

7 фактов о Петре Кащенко

Петр Кащенко был старшим из семи детей в семье. Отец умер, когда Петру было 16 лет. После того, как все дети получили образование, их мать Александра Павловка Кащенко (урожденная Черникова) стала монахиней.

Младший брат Петра Кащенко – Всеволод Петрович – также стал известным врачом, одним из создателей отечественной дефектологии.

Петр Кащенко обладал музыкальным талантом: играл на многих инструментах, писал музыкальные пьесы, прекрасно дирижировал. В Казани ему предлагали стать хормейстером в оперном театре.

В ссылке в Ставрополе Петр Кащенко зарабатывал на жизнь преподаванием музыки и пения в женской гимназии.

В отделении для больных, по определению Кащенко, «наиболее тягостных для ухода» в Сиворицкой больнице были использованы небьющиеся корабельные стекла.

Сиворицкая больница – ныне Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница № 1 имени Петра Кащенко – представляет собой интересный архитектурно-парковый памятник. Главный дом усадьбы Сиворицы (Никольское) был построен во второй половине XVIII века по проекту Ивана Старова. При создании больничного комплекса новые здания были созданы Иосифом Мошинским в стиле модерн. Особенно примечательно «здание для собраний», (служившее церковью и театром).

В 1892 году Петр Кащенко принимал активное участие в борьбе с холерой в Поволжье.

Материалы о Петре Кащенко

Статья о Петре Кащенко в русской Википедии

История Московской психиатрической больницы № 1

О. В. Лиманкин «К 150-летию Петра Петровича Кащенко»