Стало известно имя представителя РФ на инаугурации Трампа

На инаугурацию недавно избранного президента США Дональда Трампа от России поедет посол страны в Соединенных Штатах Сергей Кисляк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Никаких отклонений от протокола не будет», — отметил он.

Как пояснили в МИДе, посол представляет Россию на мероприятиях подобного уровня уже много лет.

Отметим, что инаугурация нового американского лидера намечена на 20 января 2017 года.