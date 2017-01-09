Константина Райкина прооперировали в Москве

Актер и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин был прооперирован в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службе театра.

В понедельник, 9 января, в «Сатириконе» сообщили, что народного артиста России прооперировали после серьезной мышечной травмы. В настоящее время Райкин проходит реабилитацию в стационаре.

В пресс-службе театра добавили, что спектакли с его участием, которые должны были состояться в январе, будут заменены на другие.

30 декабря появилась информация о том, что Константин Райкин был экстренно госпитализировали в Москве. Актера доставили в институт имени Склифосовского на машине скорой помощи.