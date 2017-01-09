Трамп нашел своему зятю место в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о решении назначить своим старшим советником на посту главы государства собственного зятя — Джареда Кушнера, передает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Кушнер уже являлся в определенном смысле советником Трампа — точнее, его доверенным лицом в период предвыборной кампании. Отсутствие политического опыта не помешало супругу Иванки Трамп содействовать политику в достижении президентского поста.

После 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, Кушнер собирается подать в отставку с поста гендиректора холдинга Kushner Companies.

Ранее Кушнера предупреждали о том, что привлечение собственного зятя в Белый дом может спровоцировать обвинение в конфликте интересов.