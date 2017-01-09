Минфин США расширил «список Магнитского» на пять фамилий

Американское министерство финансов расширило санкционный «список Магнитского» на пять фамилий, передает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в его распоряжении пресс-релиз ведомства.

В список попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также Дмитрий Ковтун, Геннадий Плаксин, Станислав Гордиевский и Андрей Луговой.

Тем, чьи фамилии находятся в составленном американскими властями «списке Магнитского», запрещен въезд на территорию США. Кроме того, финансовые активы этих людей в американских банках были заморожены.

Напомним, «закон Магнитского» был принят властями США в 2012 году и регламентировал ввод персональных санкций в отношении российских граждан, которые, по версии американского правительства, причастны к нарушению прав человека. В минувшем декабре президент США Барак Обама своим указом распространил действие закона на все страны мира.