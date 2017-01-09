Эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским катерам

Эсминец ВМС США типа «Махан» (Mahan) произвел три предупредительных выстрела в сторону иранских военных катеров в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

Огонь был открыт после того, как четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на высокой скорости приблизились к американскому эсминцу на расстояние около 800 метров. При этом катера проигнорировали предупреждения, переданные с американского эсминца по радиосвязи, а также не отреагировали на сигнальные ракеты и дымовую шашку, сброшенную с вертолета.

Ранее, в августе 2016 года, Пентагон сообщал, что за последние восемь месяцев количество опасных сближений американских и иранских кораблей в Персидском заливе выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману.